Las últimas declaraciones de Alba Carrillo sobre Feliciano López dieron mucho que hablar en la última entrega de 'D Corazón'. El programa de los fines de semana de La 1 de TVE emitió este pasado domingo las palabras de la colaboradora, lo que originó un pregunta por parte de la presentadora tras finalizar el vídeo: "Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?”.

Carrillo no contestó inmediatamente, sino que se tomó unos segundos para pensar la que fue su respuesta: "“Lo siento porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo un grandísimo cariño”.

“¿Sabes qué pasa? Que cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno”, aseguró, añadiendo: "Así que voy a seguir riéndome todo lo que pueda”.

De hecho, la finalista de 'Bake Off: Famosos al horno' recomendó a “todas las mujeres que han sufrido” que sigan su ejemplo, algo que dio paso a nueva respuesta incómoda de Anne Igartiburu a favor de Feliciano López: "Bueno, si a ti te sirve de terapia, creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra".