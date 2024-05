El ayuntamiento anuncia que hará otro proyecto para suprimir el túnel de Pérez Galdós

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado el nuevo plan para la avenida Pérez Galdós manteniendo el polémico túnel, sin embargo ha anunciado dos medidas de calado. La primera es que no se volverán a hacer concursos de ideas para proyectos financiados por la Unión Europea, pues no son rigurosos y luego se produce un desfase de costes, como ha ocurrido con Pérez Galdós, que no son asumibles. Y en segundo lugar, anuncia que una vez superado este proyecto para la avenida Pérez Galdós, tratando de no perder fondos europeos, se pondrá en marcha un segundo plan para eliminar el túnel.

Protesta vecinal

La sesión de la Comisión de Urbanismo ha comenzado con protesta de los vecinos de la plataforma "Fuera Túnel" por no haberles dejado intervenir en la reunión, una negativa que les comunicaron ayer a primera hora de la tarde con el argumento de que los intervinientes no pertenecían a la entidad a la que se le había asignado el turno de palabra. Su idea era recriminar al equipo de Gobierno que mantuviera el túnel incumpliendo la promesa dada en su día.

Túnel de la avenida Pérez Galdós de València. / Miguel Ángel Montesinos

Según lo aprobado en la comisión, los proyectos municipales que soliciten financiación europea deberán acudir, a partir de ahora, “directamente a la redacción de un proyecto o a la licitación de un proyecto con obras”. Así figura en la moción presentada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en la que se subraya “la evidencia demostrada de la imposibilidad o enorme dificultad de utilizar el sistema de concurso de ideas para proyectos financiados por la Unión Europea”.

Estudios de costes

Giner ha planteado la solución del concurso “con ocasión del proyecto de la avenida de Pérez Galdós”, tal como ha explicado al término de la sesión. El acuerdo regirá “en un presente y en un futuro, cuando se trata de proyectos financiados por la Unión Europea”, según se señala en el texto del acuerdo. En este sentido, la moción adoptada recoge también que cuando el Ayuntamiento de València solicite financiación europea para proyectos “se hagan estudios de costes rigurosos para evitar el enorme desfase que ha sucedido en el caso de las obras de la avenida de Pérez Galdós”, tal como reza el texto de la moción.

Nuevo compromiso para eliminar el túnel

El Ayuntamiento continuará con la redacción, licitación y ejecución de los proyectos “con la máxima agilidad, a fin de cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos y evitar que este ayuntamiento pierda la financiación concedida”, ha acordado la Comisión de Urbanismo.

Finalmente, el acuerdo aprobado señala que el Ayuntamiento de València, “una vez haya cumplido con todos los requisitos para no perder la financiación europea, inicie los trámites conducentes a la eliminación del túnel de la avenida de Pérez Galdós”.