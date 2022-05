Con solo 12 años, Fred Savage se hizo enormemente conocido gracias a su papel del inocente Kevin Arnold de 'Aquellos maravillosos años', la serie que retrataba la vida de una familia estadounidense entre finales de los años 60 y principios de los 70. Ganadora de varios Emmy y Globos de Oro, la ficción se mantuvo en antena desde 1988 a 1993 y sirvió para impulsar la trayectoria de este joven actor, al que también pudimos ver en títulos como 'La princesa prometida' y 'Austin Powers en Miembro de Oro' y que, además, llevaba un tiempo labrándose un nombre como director ('Los Conner', 'Modern family'). Pero su carrera se ha visto salpicada por varias acusaciones de mal comportamiento en los rodajes, algo que ahora se ha vuelto a repetir: a sus 45 años, ha sido despedido del 'reboot' de 'Aquellos maravillosos años' por conducta inapropiada, según ha avanzado la revista 'Variety'.

Según 'Deadline', los motivos de las quejas contra el actor estarían relacionados con ataques verbales a otros miembros del equipo, al que él se había sumado como director y productor ejecutivo. "Recientemente, nos informaron de denuncias de conducta inapropiada por parte de Fred Savage y, como parte de la política de empresa, se procedió a realizar una investigación [...] Al finalizarla, se tomó la decisión de rescindir su contrato con 'Aquellos maravillosos años', tanto de su puesto como director como también del de director ejecutivo", declaró un portavoz de 20th Century Televisión en un comunicado.

Los precedentes

Sin embargo, no es la primera vez que la antigua estrella juvenil se enfrenta a este tipo de acusaciones. En 2015, su nombre se vio envuelto en un caso parecido en la 'sitcom' 'The Grinder', aunque la investigación llevada a cabo por la productora acabó absolviéndolo porque no encontraron pruebas contra él. En aquella ocasión, una trabajadora del equipo de vestuario le recriminó que mostrara "una actitud agresiva, intimidatoria" y "con constantes insultos" a las empleadas.

En 1993, con el 'Aquellos maravillosos años' original todavía en marcha, la diseñadora de vestuario Monique Long denunció que había sufrido acoso sexual por parte de Savage y del coprotagonista de la serie, Jason Hervey, que interpretaba a su hermano mayor en la ficción. Ambos tenían en aquel momento 17 y 21 años, respectivamente. La demanda se resolvió fuera de los tribunales, pero le dio la puntilla a la serie, que acabó cancelada ese mismo año.

Una situación que podría repetirse ahora con el nuevo 'reboot', protagonizado en esta ocasión por una familia afroamericana. La cadena ABC, que la emite en EEUU, todavía no ha confirmado una segunda temporada, y las acusaciones contra Savage podrían no jugar precisamente a su favor.