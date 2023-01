La chica de nieve se estrenó el pasado fin de semana en Netflix y los datos obtenidos han superado todas las expectativas. Durante sus primeras horas en la plataforma se ha consolidado como la segunda serie más vista a nivel mundial, y además ha entrado en el 'top 10' de la plataforma en 60 países. Además, en Estados Unidos y en Reino Unido, los países que más series y películas producen para Netflix, se ha posicionado en la séptima y la tercera posición del ranking.

Javier Castillo, el autor de la novela en la que está basada la serie, se mostraba gratamente sorprendido con los datos que ha recogido la producción española durante sus primeras horas en la plataforma: "Estoy temblando y en shock. Esto ha roto todas las previsiones posibles y no sé ni cómo describirlo ¡NÚMERO 3 en el MUNDO! ¡Top 3 IN THE WORLD! Gracias, mundo. Gracias, familia, por hacer esta auténtica locura. Gracias por abrazar la historia de Miren y acompañarla en la búsqueda de Amaya. Qué auténtico sueño. Qué alegría saber que el planeta entero está adentrándose en mi mundo y anhelando un poco más jugar con el alma.". Y todo esto sin saber que poco después su historia escalaría un puesto más.

La protagonista de la serie, Miren, está protagonizada por una joven y experimentada actriz valenciana, Milena Smit. A sus 26 años, la intérprete nacida en Elx presume de una larga trayectoria profesional que incluye una nominación en los premios Goya como Mejor actriz revelación por su papel en No matarás, dirigida por David Victori y en la que trabajó mano a mano Mario Casas.

Gracias a esta interpretación, Pedro Almodóvar la fichó para su película Madres Paralelas, en la que Smit compartió pantalla con actrices de la talla de Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón. Tras este trabajo volvió a ser nominada a un Goya, esta vez a Mejor actriz secundaria. Y la valenciana no solo tiene experiencia en la gran pantalla, sino que también ha formado parte del reparto de varias series conocidas como La chica del espejo, también de Netflix.