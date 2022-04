Desde hace años, Proava organiza la Mostra de Vins, una de las ferias del de vino más importantes de la Comunitat Valenciana, en la que las principales bodegas, viñedos y productores de vinos y cavas aprovechan para presentar sus novedades.

Entre ellos, se encuentra la Unión Vinícola del Este, una bodega especializada en la elaboración de cavas de calidad con sede en Requena, quien considera que la Mostra de Vins de Proava es uno de sus certámenes “fetiche”. Y es que, desde su fundación no se ha perdido ni una sola cita del evento, es más, ha aprovechado su presencia en la feria para presentar cada año sus principales novedades. Después de dos años de obligada ausencia, Unión Vinícola del Este vuelve al certamen valenciano con ilusiones renovadas y con un sello, el de sus cavas Vega Medién, consolidados entre los más interesantes que se producen actualmente no solo en el contexto de la zona valenciana de la DO Cva, sino de toda España.

Más de 15 años produciendo los mejores vinos

Unión Vinícola del Este comenzó a producir cavas de calidad en sus instalaciones de Requena en el año 2006. Cada vendimia procesan las cosechas de más de un centenar de viticultores del término municipal. Su volumen de producción ha crecido significativamente campaña tras campaña hasta superar los cuatro millones de botellas al año.

Su colección de espumosos más popular es Vega Medién. El sello acaba de estrenar nuevo etiquetado, motivo que la bodega ha aprovechado para consolidar su apuesta por la viticultura ecológica, ya que, desde ahora, todas las referencias de este sello (desde los semisecos a los brut nature) lucen el sello oficial de producción ecológica.

Esa apuesta por la sostenibilidad también tiene reflejo en la mayoría de procesos que se desarrollan en las instalaciones de la compañía. Así, toda la electricidad que se utiliza en Unión Vinícola del Este procede de fuentes de energía renovables, instalando recientemente 300 kw de potencia de placas fotovoltaicas, lo que les permite ser auto suficientes la mayor parte del año durante el periodo de mayor actividad dentro de la bodega.

La colección de cavas Vega Medién se compone de cuatro referencias, tres blancos (un semi seco, un brut y un brut nature, todos elaborados con un coupage de uvas dela variedad Macabeo -75%- y Chardonnay -25%-) y un rosado (hecho exclusivamente con uva de Garnacha).

Calidad vinícola avalada por distintos premios

De la calidad de los cavas del sello Vega Medién hablan los premios, galardones y reconocimientos obtenidos en los últimos años por todo el mundo. En este sentido destaca el Vega Medién Brut Eco, que en los últimos meses ha logrado tres medallas de oro en la Berliner Wein Trophy, los International Organic Wine Award y los Ecovino, recientemente fallado en La Rioja; además del Bacchus de oro recibido el pasado mes de mayo (único Bacchus de oro otorgado este año a cavas valencianos. A estos galardones hay que sumar otras cuatro medallas de oro cosechadas en 2019 en los Ecoracimo, los 50 Best Sparkling Wines, la Challenge International du Vin de Burdeos y el Concours International des Vins de Lyon.

Unión Vinícola del Este apuesta por la sostenibilidad

Desde 2020 toda la gama Vega Medién se ha adaptado a criterios ecológicos, culminando así un proceso en el que durante años los responsables de Unión Vinícola de Este han incentivado a sus proveedores para que adecuasen sus parcelas a las extrictas normas que impone el Comité de Agricultura Ecológica. Según Manuel Panadero, gerente y enólogo de la bodega de Requena, “para nosotros ha supuesto un gran reto adaptar todo nuestro proceso de producción a pautas ecológicas, ya que ha supuesto implementar nuevas técnicas e incentivar a nuestros agricultores para que certificasen sus parcelas de viñedo dentro del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, pero el excepcional clima y la altitud de los viñedos en Requena suponen un valor añadido que pensamos que se debe traducir en este compromiso con el entorno”.

Además de la gama Vega Medién (que incluye cuatro tipos diferentes de cavas), también elaboran una línea de espumosos amparados por la DO Cava con el sello Nit del Foc.