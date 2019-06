Què t'ha ensenyat la vida? (202 veus)

Aquest és el títol del nou llibre de l'amic David Pagès i Cassú. Una altra obra seua molt interessant i de gran actualitat pel que significa el fet de donar veu a 202 persones que ens transmeten allò que han après a la vida. David Pagès, llicenciat en filologia catalana, és docent i, també, dinamitzador cultural i escriptor. Heus ací alguns dels títols de la seva obra: Històries de l'avi Abdon;500 raons per parlar català; Un país que fa camí; Referents; Toni Cassany. 30 anys de pintura...

Aquest nou volum de Pagès està estructurat a partir de l'aportació d'hòmens i dones que donen la seua visió sobre la pròpia vida.

El llibre, que l'autor dedica al son pare, Josep Pagès Martí, que va morir el passat mes d'octubre, ens presenta la vida de 202 persones arrelades a valors fonamentals,a aquells valors que ens ajuden a crèixer com a persones i que ens fan hòmens i dones de bé.

Amb pròleg de Josep Mª Casasús i amb il·lustracions de Toni Cassany, el llibre ens presenta persones d'arreu de les terres de parla catalana. N'esmentem algunes: els historiadors Josep Mª Ainaud de Lasarte, Josep Catà, Joaquim Ferrer, Josep M. Solé i Sabaté...; els metges Narcís Bardalet, Moisès Broggi, Miquel Maseras, Ramon Trullenque...; els mossens Josep M. Ballarín, Teodor Suau, Enric Puig, Ignasi Forcano i Joan Carreres; els polítics Pasqual Maragall, Heribert Barrera, Joan Rigol, Joaquim Nadal, Jaume Sobrequés, Núria Gispert...; la dibuixant ninotaire Pilarín Bayés; l'arquitecte Jordi Bonet; les cantants Maria del Mar Bonet i Núria Feliu...; l'arquebisbe Joan Enric Vives; els professors Josep Lluís Bausset, Gabriel Barceló, Maria Jesús Comellas, Catalina Genestar, Isidor Marí, Miquel Strubell...; els periodistes Josep M. Cadena, Josep M. Casasús, Lluís Foix...; els editors Eliseu Climent, Pere Fàbregues...; les cuineres Carme Ruscalleda i Montserrat Fontané, mare dels germans Roca; el sociòleg Salvador Giner; les mestresses de casa Victòria Casanoves i Rosa Fernández; els psicòlegs Rosa Dolcet i José Ramón Soriano; els escriptors Pau Faner, Teresa Juvé, Gabriel Janer Manila, Joan Francesc Mira, Pepa Úbeda, Didín Puig...; el llibreter Guillem Terribas, els empresaris Esteve Bosch, Joaquim Coello, Domènec Espadalé...; les religioses Maria Victòria Molins i M. Assumpció Pifarré; l'abat de Montserrat, Josep M. Soler i el monjo Hilari Raguer; el lexicògraf Eugeni S. Reig; els lingüistes Albert Jané, Antoni Llull, Aina Moll, Josep Ruaix...; els economistes Rafael García, Arcadi Oliveres...; els advocats Manel Mir, Magda Oranich...Tots plegats ens transmeten el sentit de la vida i el que la seva existència els ha ensenyat fins al moment en què la pregunta els va ser formulada.

Dues coses a destacar del pròleg de Josep M. Casasús. Per un costat que "David Pagès contribueix a omplir de contingut humà, en el sentit més radical del terme, experiències de gent nostra que ens cal transmetre a les generacions que es formen ara en un univers desconcertant i de crisi de valors". Per l'altre, que el volum "és un aplec de respostes que conjuminen una lliçó coral de vida plena i exemplar", ja que aquestes persones ens presenten "parers i perspectives que en molts casos generen sorpreses o provoquen perplexitat".

Com diu Pagès en la introducció del llibre, es tracta d'una obra que recull una gran diversitat de tematiques i de tons: "tothom hi ha donat l'enfocament que ha volgut i que li ha semblat més adient". Per això "totes les contestes, que tenen un caràcter perdurable, són nascudes a partir de la reflexió profunda, del testimoni generós i del desig que puguen ser útils a altres persones".

Un bon llibre, doncs, que cal anar llegint pausadament per anar assimilant i "digerint" les aportacions que aquestes 202 veus ens fan.

Voldria subratllar la resposta de Josep Pagès: "De la vida he après, sobretot, dues coses. Per un costat, que s'ha de viure amb la màxima intensitat cada moment, més ben dit, cada instant. Per altre, el valor de la humilitat". Una resposta plena de saviesa que ens ajuda a ser més humans.