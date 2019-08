Donde la vida nos lleve

Mark Knopfler, líder que fuera de Dire Straits, grupo al que perteneció durante más de una década, inició su carrera en solitario con la grabación de, «Golden heart», corazón dorado, que incluía la grabación de, «Done with Bonaparte», haciendo referencia a las campañas del francés bajo los cielos en España y en las arenas de Egipto, y graba recientemente, «Down the road wherever», por el camino donde sea, deseoso de abrirse a otras influencias e instrumentos, que le acompañan con diez músicos en la reciente gira mundial que también pasó por València.

Knopfler, lo explicaba ya en las primeras palabras de, «Wherever I go», tal vez estoy obligado a vagar. En ese mismo trabajo, «Tracker», incluía la hermosa, «Laughs and jokes and drinks and smokes», risas, bromas, bebidas y humos, haciendo referencia a sus duros comienzos musicales recién llegado a Londres. En, «Basil», lo hacía a su casual encuentro, en el rotativo, Evening Chronicle de Newcastle, donde primero trabajó, con el poeta Basil Bunting, quien vendría a influir en su carrera, y al cual recuerda con las palabras, «fish and chips», que acabarían haciéndolo inmortal. Destaca igualmente el encuentro que tuvo lugar con Bob Dylan, en el Gran Hotel Timeo, próximo al teatro Antico, y que da lugar a la inspirada, «Lights of Taormina».

En «Beryl», Knopfler nos quiere hacer llegar las inquietudes de la autora de Liverpool, Beryl Bainbridge, que tuvo que llegar a su dramático final para ser reconocida como gran dama de la literatura inglesa. Knopfler, en «River Towns», pide disculpas a las ciudades ribereñas de los ríos, por las agresiones sufridas, y despide el álbum, con la citada, «Wherever I go», donde quiera que vaya, afirmando así, lo haré sin saber bien el porqué.

En el último compacto, «Down the road wherever», incluye la composición, «Just a boy away from home», que recuerda cuando era solo un niño, lejos de casa, cantando la canción, «You'll never walk alone», nunca caminarás sólo, en un guiño futbolístico al himno de los seguidores del Liverpool FC, quizás por aquello a lo que se refería John Carlin, recientemente, «todo lo que nos hace humanos está en el fútbol».

Mark Knopfler, no reduce la calidad de sus últimos álbumes, «Kill to Get Crison», «Get Lucky», «Privateering», y «Tracker», por suerte para quienes necesitamos la música, el lenguaje más universal, también el suyo, para vivir. Como dice Martha Medeiros, muere lentamente quien no viaja, no lee, no escucha música. Y, también, quien no cambia lo seguro por lo incierto, como en su día hiciera Knopfler, al estar insatisfecho, para ir donde la vida nos lleve.