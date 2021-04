Nevenka 'again'

El del caso Nevenka se llamaba José Luis García Ancos y desde la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Castilla-León se dedicó a acosar precisamente a una víctima de acoso hasta el punto de que fue apartado del juicio que se estaba celebrando a Ismael Álvarez, el entonces poderoso alcalde de Ponferrada que no entendió que «no es no». Aquel fiscal tampoco. Tan denigrante fue el trato que durante la vista oral dispensó a Nevenka Fernández, la concejala cuyo único delito fue pararle los pies (y las manos) al regidor, que el presidente del tribunal le tuvo que recordar que la edil no era la acusada. «¿Por qué usted, que ha pasado ese calvario, usted, que no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos, (...) por qué no dice ‘se acabó, me voy’, y ahí se queda el puesto de concejal?», llegó a preguntarle este fiscal. «Porque me estaba jugando mi dignidad», respondió Nevenka. Y, claro, el fiscal no la entendió.