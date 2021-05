Enric Valor y la terrible amenaza dels 'queixalets'

La primera vez que leí a Enric Valor fue para adentrarme, aterrada, en la historia ‘I els queixalets també!’. Con mis miedos infantiles sufrí lo indecible en aquel llavador frío y oscuro pero he de confesar que, ya adulta, lo releí hace poco y volví a sentir esa necesidad de girarme sobre mis hombros de vez en cuando para constatar que, efectivamente, al fondo del pasillo oscuro de mi casa no había nada ni nadie. Fortaleny, la Penya Roja, Bèlgida, Petrer, Cocentaina, Alcalà de la Jovada, Sagunt se convertían entre mis manos en escenarios de llenyaters, patges, velletes, reis, dimonis y gegants que me hablaban de historias increíbles, siempre frontera entre varios mundos, donde lo supersticioso se mestizaba con la realidad de pueblos y comarcas valencianas.