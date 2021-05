La coleta estaba fuera de la cabeza, no dentro

O sea que los expertos aplauden el corte de pelo, pero esperan que Pablo acometa una transformación más profunda. El interés televisivo ante la transformación capilar de Pablo Iglesias no es patrimonio exclusivo del periodismo de gaseosa que tanto se practica en España hoy en día. En Inglaterra, el pelo y el porte indumentario de Boris Johnson ha sido constantemente elevado a categoría de noticia. Recuerdo que cuando Johnson era alcalde de Londres, periódicos y cadenas de televisión mandaban redactores y cámaras a seguir la evolución de sus ‘looks’. Así Johnson se aseguraba atención mediática y su popularidad crecía.

En cierta ocasión, ya siendo primer ministro, el rotativo The Guardian descubrió que llevaba tres días sin cambiarse de calcetines. Acreditados articulistas le reprendieron mucho, advirtiéndole de que el primer ministro no puede ser un sucio. Lo tremendo es que se horrorizaron porque no se cambiaba de calcetines y, en cambio, no dijeron ni pío de que los calcetines llevaban estampada la cara de Asurbanipal, aquel cruel rey Asirio que se entretenía asesinando a los miembros de su familia que no le aplaudían.

No sabemos si la transformación de los pelos de Iglesias conllevarán también algún cambio en sus ideas. Eso es lo que Galeano advertía: de la cabeza lo importante es lo de dentro, no lo de fuera. A ver si la tele es capaz de cambiar la peluquería por la radiografía.