Solo servirá la unidad

Menos mal. Algunos han descubierto el problema de la financiación autonómica. Ha hecho falta que pinte mal, que sirva para sacarle un ojo al Gobierno medioprogre/algocomu/sobretodoindepe de España para que a algunos les parezca el gran asunto. Realmente, lo es. Lo es ahora. Lo era en 2014, cuando caducó el sistema actual, perjudicial para la Comunitat Valenciana. Lo era en 2017, cuando Mariano Rajoy anunció que en un año habría nuevo modelo. Lo era en noviembre de aquel año, cuando la sociedad valenciana salió a la calle a reivindicar un cambio de actitud y no hubo unidad política (el PP se desmarcó). Y lo era en abril pasado, cuando el Congreso aprobó una proposición que insta al Gobierno a presentar algún documento antes de que acabe el año. Algo que previsiblemente no va a suceder, a la vista de lo expuesto el martes por la actual ministra de Hacienda, que ya podía haberlo dicho en abril, porque la situación parlamentaria no ha cambiado mucho en este breve espacio.