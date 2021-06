Estado de excitación

No me lo invento; ocurrió tal cual. Estaba el conductor de «Al rojo vivo» dando cumplida cuenta de la escenificación en el Liceo barcelonés que marca la agenda cuando en su lugar se coló «Aquí no hay quien viva», que se emitía por Antena 3 Series. Nada de un cambalache meteórico, hablamos de un porrón de secuencias. Todo un tributo a Enrique Pastor, el presidente de la comunidad con sonadas veleidades políticas, que por fin veía cumplido su sueño de meter baza en un espacio de rabiosa actualidad. Que alguien al menos quede contento.