La crítica de Monegal: ¡Ven Rocío, ven al campo de minas!

Ellos mismos califican así el diseño de su producto. Se lo acaba de decir J. J.Vázquez a Rocío Carrasco cuando anunciaban a bombo y platillo que la han contratado para que amenice los 'Sálvame'. Le preguntaban: «¿Si te encuentras con Rocío Flores la saludarás? Puede ocurrir, ya sabes que Mediaset es un campo de minas». Y ella advertía sobre su propia hija: «Quiero cosas que me aporten, no cosas que me quiten. Me pondré un chaleco». ¡Ahh! Que bien lanzan los anzuelos en Tele 5. Ya nos advierten que pronto montarán un sangriento cara a cara madre-hija, aunque yo creo que cuando eso se produzca, con los contratos bien ligados y el alpiste monetario a punto, seguramente emitirán esa batalla en algún 'Deluxe' para darle más realce a ese extraordinario cóctel de filicidio y matricidio, todo a la vez, y bien batido. A eso hay que añadir la segunda temporada de la teleserie 'Contar la verdad para seguir vida' que Rocío Carrasco advirtió que el rodaje ya había concluido.