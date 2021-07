El eclipse de la calle Landerer

He ido a muy pocos mítines. De forma voluntaria se contarán con los dedos de una mano y desde que trabajo en un periódico a ninguno. Como informador a dos o tres de carácter municipal como mucho. Una vez me propuse voluntario para hacer contracrónicas mitineras, esos artículos donde luce más el ego del escriba que aportan nada, pero el director huía de los líos, lo que agradeceré eternamente. Mi primer ‘acte públic’ político fue en la Sala Escalante organizado por el fugaz y desaparecido PNPV, con Francesc de Paula Bruguera de predicador. Siento decepcionar a los camaradas -siempre he despreciado el asambleísmo-, pero mi bautizo mitinero fue de una persona de orden que había sido diputado en Madrid con la UCD. Dado el fracaso de aquella elección prefiero hablar de aquel teatro de la calle Landerer, al que también iba por primera vez. Pese a la ecléctica iluminación tenía un aire de cabaret parisino, con ese rojo aterciopelado de butacas y cortinas, aunque las cosas que decía Bruguera diferían mucho de las alegres artistas de variedades. Luego he vuelto muchas veces a ver marionetas y al Nadal a l’Escalante, no obstante mis visitas más frecuentes eran a la puerta de enfrente donde estaba la Sala Parpalló que tan bien gestionó Artur Heras. La programación de aquella galería de la Diputació previa al IVAM merecía más atención investigadora, porque allí se forjó aquella cosmopolita València de los ochenta que tan rápido se ha esfumado.