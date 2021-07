O todos o ninguno

Durante la EGB, allá por el Pleistoceno, tuve una compañera de pupitre que olía a leche. Era un olor denso. Además de su aroma peculiar, era competitiva. Necesitaba sacar mejor nota, tener una caja de rotuladores con más colores que los míos y una goma que borrara mejor que mi anodina Milan. Cuando me regalaron unos Juegos Reunidos por mi cumpleaños, ella se fanfarreó de ya haber tenido tres. Pillar su estrategia fue fácil y decidí inventarme que los Reyes Magos me habían traído una muñeca que, como la Afrodita A de ‘Mazinger Zeta’, lanzaba sus pechos contra sus enemigos. A ella, por supuesto, ya se la habían traído las Navidades pasadas. Además de competitiva, mentirosa. Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson me han recordado a la chica que olía a leche.