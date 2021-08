Mi psicoanalista finge

Cuando escucho la expresión ‘inmunidad de rebaño’ me imagino a mí mismo en la periferia de ese rebaño, nunca en su centro. Sería, en fin, de las primeras ovejas a las que se comería el lobo o de los primeros corderos a los que atacaría el virus. Pese a ello, continúo imaginariamente en la periferia. Se lo digo a mi psicoanalista por videollamada (este año no descansa en agosto porque la gente está muy mal), y observo que no me atiende desde su consulta de siempre, sino desde lo que parece la habitación de un hotel. Tal como ya había calculado, ella me responde preguntándome por qué creo que me gusta más la periferia.