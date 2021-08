Sempre he sabut que el meu llevant és Eivissa, per tant tinc familiaritat amb les oscil·lacions de la mar. Fa anys que sent parlar de les rissagues, que ara en diuen ‘meteotsunamis’. El nom no fa la cosa, en aquest cas, perquè l’avís de l’altra nit a Santa Pola i Guardamar n’és un clar exemple de canvi climàtic. Des dels estudis d’Eduard Fontserè fins als aixaveguers de Ciutadella, passant per l’últim hippie de Portinatx, coneixem que la brusca pujada de la mar va associada a la pressió atmosfèrica i l’arribada del migjorn. No cal ser un llop marí, ni un fonamentalista ambiental per saber que la cosa de l’oratge va de bo. Com els únics avisos que acceptem com a veïns d’una comunitat són els de la butxaca, el rebut de la llum és el primer, però en vindran més. Així que a l’onada d’indignació contra les grans companyies, les portes giratòries i tal, cal començar a mirar als ajuntaments. Sí, l’administració pròxima que més ha degradat el paisatge amb el permís de construcció en paratges que mai haurien pensat ni els més especuladors de cada poble. La que utilitza un sistema de recollida de residus que necessita millorar, i la que permet l’ús del sòl urbà en funció dels seus interessos més pròxims, electorals.