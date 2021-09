¡Ojo con el orín de las mascotas!

¡Cuidado con no recoger los excrementos de tu mascota!Las necesidades fisiológicas de nuestras mascotas vuelven a estar sobre la mesa en la concejalía de Ecología Urbana. El borrador de la nueva Ordenanza de Convivencia de València obligará a los dueños a retirar sus deposiciones y a limpiar con agua los restos. Algo que aunque parezca una obviedad, muchos se saltan a la torera. Como mi vecino. No hay cosa que me irrite más que ver como se hace el sueco cada vez que su Cocker Spaniel deja sus necesidades por el barrio. No importa el lugar ni la hora. Tiene muy estudiada la técnica del escaqueo. Aunque la mayoría de las veces, como si no fuera con él, utiliza la técnica del comodín de la llamada. Cualquier excusa es válida. No ha sido una, ni dos. Ya van muchas.

Al igual que mi vecino, espero que con esta nueva ordenanza, los evasores de la norma comiencen a recoger lo que muchos otros intentamos esquivar a base de equilibrios dignos del Circo del Sol.

Parece que el consistorio aspira a tener los dueños más civilizados del mundo, pero tiene faena para rato. Mientras trata de velar por la salubridad de la ciudad, les aviso que el documento también alude a las necesidades fisiológicas de las personas... Hasta ahora con el toque de queda y las restricciones del ocio, la ciudad cuidaba su imagen. Con la vuelta a la 'enésima normalidad' veremos como se reciben las calles. De momento, los que tenemos animal de compañía, con bolsa y botella de agua en la mano.