Amarguras y esperanzas

Acabo de renunciar a ser un buen periodista. Y confieso que incluso me siento bien. Cuento. Estaba triturando uno de esos ratos muertos deslizando el dedo por la pantalla del móvil y me he encontrado en una red con un mensaje de un conocido, alguien académicamente formado, autor de algún libro y con cargo en alguna entidad cívica, en el que cuestionaba la eficacia de las vacunas. Lo habitual, una suma de medias verdades para llegar a una conclusión falsa: que vacunados y no vacunados tienen las mismas posibilidades de contagiarse y enfermar, con la diferencia de que los segundos no están expuestos a efectos adversos. He empezado a contestar, a contar mi experiencia con la enfermedad, a recordar las explicaciones de un médico de la UCI en el peor momento, pero me he parado, he borrado lo escrito y he bloqueado al sujeto. El buen periodista no debería renunciar a convencer al mal informado. El buen periodista debería creer en ayudar a construir una sociedad mejor al evitar un tentáculo de la fábrica de multiplicación de mentiras. Pero confieso que me he sentido liberado, como si perdiera peso (e ira), cuando he visto que el mensaje del individuo desaparecía y podía continuar con mi día.