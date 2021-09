La primera paraula que vaig escoltar en anglés va ser ‘offside’. No ho oblidaré mai. Era la primera vegada que també veia a mon pare fora d’ell i escridassava repetint «offside, offside, offside!...». Estàvem a Mestalla, clar. L’home mai va dir ‘fora de joc’. I és que quan es va popularitzar el futbol entre nosaltres, inclús a les cròniques futbolístiques d’aleshores s’escrivia ‘offside’.

Fa un mes, una cambrera d’un país fora de la Unió Europea va preguntar-me després de pagar el compte si era «latino». És la primera vegada que em passa. A l’estranger m’han fet passar per espanyol, italià, portugués, grec, argentí i per marroquí. Vaja, un estàndard de caucàsic. Però per llatí, mai. La xica era veneçolana i segur que el meu oxidat anglés té accent, però la meua sorpresa és descobrir que la comunitat hispanoparlant més nombrosa, l’americana, es reconeix com a llatins. Ací on cada valencià amaga un filòleg en potència i la sociolingüística és la nostra aportació més sòlida en el món acadèmic global, fa temps que estem entrenats per qualsevol variant, però ull, perquè això del ‘hub’ va tan de pressa que ‘lo español’ està sent relegat a la carrera per ‘lo latino’, així que dins de molt poc la llengua més parlada al món no serà ni l’anglés, ni l’espanyol, serà el ‘spanglish’, si no ho és ja.