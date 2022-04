Páginas sangrientas

El 25 de febrero, al día siguiente de desencadenarse la invasión de Ucrania, un alto mando para la Seguridad Corporativa de Gazprom, la compañía gasística que tiene a Schröder entre otros en el disparadero, apareció muerto a las afueras de San Petersburgo y, junto al cuerpo, una nota de suicidio de Tyulyakov con motivos nada claros. Leonid Shulman, otro directivo de la empresa, fue encontrado en el baño de una vivienda en la región de Leningrado donde no faltaba la consiguiente misiva. Da cosa seguir escribiendo. Disculpen, pero vamos allá. Al oligarca ruso con raíces ucranianas Mikhail Watford lo hallaron ahorcado en el garaje de su lujoso domicilio del condado de Surrey al sudeste de Inglaterra. Esto no es nada, lo crudo viene ahora. Desde hace unos días, agárrense, se investiga lo sucedido simultáneamente en España y Rusia. Serguéi Protosenya y Valdislav Avayev, magnates y empresarios del gas, habrían asesinado a sus familias antes de quitarse la vida. En la urbanización de Lloret de Mar donde residía el primero se descubrieron los cuerpos de mujer e hija y del que fuera vicepresidente del gigante Novatek, con un patrimonio de unos 400 millones de euros, colgado en una barandilla del jardín de la finca junto a cuchillo y hacha ensangrentados. Un calco a las consecuencias de lo registrado en el apartamento de Moscú, solo que con heridas de bala los tres cadáveres y, el de él, pistola en mano. No se lo van a creer, pero el 24 de marzo los crímenes sacudieron la vivienda de los Melnikov. Anexionado al consabido suicidio posterior al crimen de esposa y dos críos, también se habla de disputa con un exsocio del multimillonario sin descartar que lo sucedido en el distrito federal del Volga fuese obra de un sicario. Si algo unía a estos potentados era al parecer la oposición al drama bélico que nos tiene en vilo. En fin, lo único que le hace falta a Netflix es la competencia de Putin.