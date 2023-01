Era esta una semana con entrega de premios y alfombra roja de alto standing con unos Globos de Oro en los que queríamos que ganara Ana de Armas por su gran interpretación en Blonde -película que revisitaré cuando puede leer las casi mil páginas de la novela de Joyce Carol Oates, uno de mis regalos de Reyes-, pero no pudo con Cate Blanchett, que pasó de ir a la gala. Una velada donde Brad Pitt provocó la mayor cantidad de memes y suspiros por estar como está a sus 59 años y que será recordada como el último acto público al que asistió la hija de Elvis Presley, Lisa Marie.

Por la parte televisiva que me toca, «La casa del dragón» fue elegida mejor serie dramática después de que «Juego de Tronos» no lo consiguiera de forma inexplicable en sus ocho temporadas. Contenta porque es un espaldarazo a la continuación de la ficción ahora que HBO sufre una crisis de identidad en medio de la marabunta de títulos que nos pasan por encima en los últimos años. Desde el lunes pasado a hoy se han estrenado 26 series, entre originales y nuevas temporadas, según los medios especializados que llevan las cuentas y van avisando por qué si no es imposible siquiera seguir los movimientos en los catálogos. Qué decir de verlas.

Entre las españolas, me tragué la presentación en prime time de «La Promesa», una clásica telenovela de muchos episodios para las tardes de La 1. Es una creación de RTVE y Studiocanal en colaboración con Bambú Producciones, especialista en estas historias («Velvet», «Gran Hotel», etc.) y que vio cómo colocaban la serie frente a «El verano que vivimos», una película también producida por ellos que emitía Antena 3. Con parecidos razonables con «Downton Abbey» por mostrar las vidas en paralelo de criados y señores, en ella habrá menos costumbrismo y más culebrón, con amores imposibles, venganza, secretos, y buenos y malos sin matices. Menuda es la Marquesa de Luján (Eva Martín), más malvada que Angela Channing.

«La Promesa» es el nombre de la finca donde se desarrolla la trama, en realidad los exteriores de «El Rincón», la propiedad de la Marquesa de Griñón que también estuvo en pantalla sonriendo sin parar en «El Hormiguero» como mujer enamorada que ha vuelto con su chico antes de pasar al tema del día: la canción de Shakira, la despechada que factura. Ningún programa pudo resistirse a comentar al detalle la letra, las repercusiones psicológicas en sus hijos, las reacciones en redes de otros famosos y de las marcas aludidas, etcétera, etcétera. A mí me ha costado no dedicarle esta columna, pero estoy practicando la contención.