Impulsada per la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que encapçala Glòria Tello, despús-demà a les 13 hores es presentarà, al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València, un llibre d’història que posseeix plena actualitat. Es tracta de La pesta del 1647, a València, segons Vicent Arcaina, que ha preparat l’amic i company Vicent Josep Escartí, i en el qual edita i estudia un manuscrit inèdit conservat a la Biblioteca del Patriarca.

Així, el document conté el relat de les penúries sanitàries i socials que s’estengueren entre nosaltres durant els darrers mesos de 1647 i els primers de 1648, quan una onada de pesta assotà la capital i d’altres municipis de l’antic regne de València. El jesuïta Arcaina hi explicà, amb tot tipus de detalls, de quina manera els nostres avantpassats varen suportar i combatre una malaltia que comportava una gran mortaldat. I com que ocupava el càrrec de viceprepòsit de la Companyia, l’obra conté dades sobre les missions que, amb l’objectiu d’estendre la fe i recollir donatius per al Cap i Casal, portaren a terme els seus germans d’ordre a múltiples poblacions valencianes, des de l’Horta fins a Castelló de la Plana.

No debades, la narració d’Arcaina té l’origen en un informe intern sobre les diverses activitats que els jesuïtes posaren en marxa per a atendre els malalts, i no sols espiritualment. De fet, el text evidencia que varen ser els ordres monàstics i el clergat els qui, amb el suport de les autoritats de l’època, es varen ocupar d’ajudar materialment els empestats. I també permet comprovar com, malgrat els anys transcorreguts, les pors i les misèries que engalanaven els habitants del segle XVII i els del XXI són pràcticament les mateixes: hem canviat ben poc.

En contextualitzar i analitzar l’obra d’Arcaina, el treball d’Escartí no sols acosta els lectors actuals a la València del sis-cents: també aporta informació desconeguda fins al moment, com ara que el jesuïta era originari d’Alcoi. I tot, a través d’una edició que propicia la reflexió sobre el temps de pandèmia que ens ha tocat viure; i del qual encara no hem eixit, tal com assenyala la regidora en la presentació d’un volum ben eloqüent que porta el segell personal d’un dels nostres millors especialistes en la història de la cultura i la literatura de l’edat moderna.