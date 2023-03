Jorge Fernández Díaz té un àngel de la guarda, de nom Marcelo, segons manifestà reiteradament el pintoresc exministre, actualment reu de la justícia., i per això mateix, la justícia espanyola, d’inspiració i devoció tan catòliques, hauria de dilucidar la responsabilitat del tal àngel , en el cas que s’està jutjant, que és el cas Kitchen, sobre el robatori dels documents que guardava Bárcenas, que implicaven greument el PP, des del mateix Raxoi. Aparcades, de moment, les implicacions d’aquest i de la Cospedal, ara han de jutjar l’exministre i altres membres del Ministeri d’Interior. Jo personalment crec que també haurien de jutjar l’àngel Marcelo, que aconsellava l’exministre, com autor intel·lectual, essent Fernandez l’autor material dels delictes que s’imputen, perquè no seria just condemnar l’home i deixar que l’àngel se n’isquès del plet sense pena ni glòria. Si un és àngel, l’altre és un supernumerari de l’Opus o siga un sant, segons els estatuts del cel i de l’Obra. Jo crec que els jutges haurien de consultar la Rota, o directament el Papa, abans de continuar, no siga que els passe com a Llanera i Marchena en el cas Puigdemont i només faltava.

Fernandez Diaz corresponia a l’ajut de Marcelo fent proselitisme angelical, convencent els policies perquè confiassen amb els respectius àngels (« tots en tenim un assignat », els assegurava). També que Déu sempre té un pla B, (que no és la caixa B del PP) i que res no passa per casualitat, sinó perquè Déu ho té tot previst.. La convicció catòlico-beata del famós exministre és tan profunda que imposà a la Mare de Déu de l’Amor, la medalla d’honor al mèrit policial. Aixó corrobora que Fernàndez és un sant, perquè aquestes bajanades, no se li ocorren a ninguna persona normal. Així doncs, si els jutges castiguen l’exministre, també han de castigar Marcelo i potser el mateix Déu, per encubridor, si no gaudeix d’impunibilitat com els borbons,. Si la llei no és igual per a tots a la terra, ho haurà de ser al cel, pense jo. No perdem de vista que a aquests tètrics personatges encara els han de jutjar per l’espionatge i confecció de falsedats contra els polítics independentistes catalans. Aprofite l’ocasió per demanar que, si ningú sap el parentesc entre Jorge Fernandez Díaz i Isabel Díaz Ayuso, que m’ho diga, perquè vull estudiar les sagues familiars més pernicioses de l’Estat, com féu Tamames amb les famílies econòmiques.