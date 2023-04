Fa més de 700 anys que Manises i la ceràmica s’uniren. Tal és la importància d’este art que a molts pobles perdura la paraula maniseta per designar els taulellets que decoren les cases arreu de la geografia valenciana.

Qui no recorda el Barri d’Obradors, el centre neuràlgic i econòmic de la ciutat en què s’ubicaven els tallers ceràmics, on hi havia edificacions de gran valor històric i fins i tot la trama urbana del barri tenia un valor arquitectònic inqüestionable, però a principis del 2000 fou arrasat sense cap tipus de contemplació ni sensibilitat! La ceràmica no entén de colors polítics, ara bé, el que sí és cert és que uns apostaren per la destrucció i abandonament i uns altres, hem apostat per donar-li un nou impuls.

Tot i la desaparició física del barri, com a alcalde he sigut el primer en treballar perquè la ceràmica continue sent la nostra senya d’identitat i el nostre motor. La culminació d’esta posada en valor ha estat el nomenament de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco a finals de l’any 2021, una fita memorable per als manisers i maniseres, el reconeixement mundial d’un bé material que servix com a element vertebrador de la nostra cultura i com a cohesionador de la nostra identitat.

La ceràmica és el producte turístic amb major valor i Manises necessitava, des de feia dècades, un edifici on rebre els turistes. Després d’anys treballant, hem aconseguit que l’antiga estació del tren es convertisca en eixa carta de presentació, en l’edifici que dona la benvinguda a totes les persones que volen conèixer Manises i la dedicació centenària a la ceràmica.

Qui treballa la ceràmica amb les mans, amb el cap i amb el cor és un artista. Hem estat treballant estos anys amb les mans, amb el cap i amb el cor, perquè la ceràmica reviscole i torne a ser el motor econòmic i social de la nostra ciutat.