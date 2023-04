Quan el 2015 arribàrem al govern, el futur de Xàtiva estava llastrat per dos deutes insuportables. El primer, l’econòmic, de més de 25 milions d’euros, més del 100% del pressupost municipal. El segon, el reputacional. El nom de Xàtiva apareixia vinculat a casos de corrupció als informatius nacionals. Episodis rocambolescos, com el d’un alcalde presumptament comptant bitllets dins d’un cotxe, tacaven el bon nom de la ciutat.

Hui en dia, hem aconseguit pegar-li la volta a la situació, amb un ajuntament sanejat econòmicament que demana préstecs per a inversions i no per a pagar factures als calaixos; o amb unes exposicions d’art que ens situen a l’avantguarda del panorama cultural valencià, de manera que es parla de Xàtiva per les nostres iniciatives culturals o per ser escenari de grans produccions audiovisuals, el que suposa una mostra de la recuperació del nostre bon nom i, el que és més important, la constatació que aquesta és una ciutat puixant, una ciutat amb un gran futur per davant.

Durant aquest mandat que acaba, ens hem dedicat a llançar els grans projectes d’inversió que marcaran la vida a Xàtiva durant els propers anys. Inversions totes elles de millora dels serveis públics i del patrimoni. Millores en centres educatius, instal·lacions esportives, centres sanitaris i edificis de serveis administratius, ja que la nostra economia local està fortament arrelada al sector serveis. Tot açò sense descuidar la vessant de reforç de l’escut social de què parlarem en altra ocasió, ja que la nostra prioritat són les persones.

Ara arriba el moment de pensar en la millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns de Xàtiva. Per això volem desenvolupar projectes que incidisquen en la sostenibilitat, en la millora dels entorns urbans o en la pacificació del trànsit. Tenim molta feina per davant i més il·lusió que mai per a dur-la a terme, treballant dia a dia, sempre Xàtiva.