La setmana passada proposava que la ciutat de Gandia continuara avançant. I hui amplie els valors sota els que crec que ha de fer-ho.

Capitalitat. Gandia ha mostrat una tendència positiva en 2023 si ens fixem en dades econòmiques. El PIB creix un 2,2% en este primer trimestre, i això és gràcies tant a l’empresariat i com al turisme. El nombre de visitants augmenta un 4% en els primers mesos de 2023 en comparació amb l’any passat. A més, la despesa turística augmenta un 6%, amb l’impacte positiu que suposa en l’economia local. Generem riquesa i oportunitats, i això reverteix a la ciutat i ens ajuda a créixer. Atraient inversions, i garantint-les des de la confiança institucional i la reputació econòmica. L’hem assolida amb treball i esforç.

Lideratge. Quant al mercat laboral, les dades també són encoratjadores; la taxa de desocupació baixa un 1% en el primer trimestre, situant-se en el 10,5% i el nombre d’afiliats a la Seguretat Social augmenta un 2% en el mateix període. Som optimistes, però no ens conformem. Amb les bases assolides, podem seguir creixent i creant llocs de treball.

Atracció. Volem seguir vivint d’atraure. Amb un sector turístic referent de la qualitat i sostenibilitat d’entre els destins nacionals, una Platja oberta quasi tot l’any, i uns equipaments pensats per a més turisme més mesos: estem a punt de licitar les obres d’un nou Pavelló esportiu Gandia Arena, l’Autoritat Portuària invertirà 6 milions d’euros en els Tinglaos, recuperats per als ciutadans.

Anem a totes. Volem avançar en infraestructures, amb un Protocol definit amb el Ministeri, per connectar-nos millor encara i augmentar la competitivitat i el posicionament i vertebració del territori.

I ho volem fer amb la forma de governar que he tingut els sis anys com a regidor, i estos dos últims com a alcalde: persona a persona. Fent que cada problema importe. Perquè volem que cada ciutadà guanye. Que guanye Gandia, i que continúe avançant. El millor està per vindre. Per a que tots guanyem.