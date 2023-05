València camina cap al futur. I ho fa millorant la vida quotidiana de les persones. València ha estat triada com la millor ciutat del món per viure i com la ciutat més saludable, degut a aspectes com la seua qualitat de l’aire, l’alimentació mediterrània o la seguretat. València es la Capital Verda Europea 2024 i una de les tres ciutats més innovadores de la Capitalitat Europea de la Innovació 2022. La València de hui es una referència en qualitat de vida, sostenibilitat, innovació i dinamisme empresarial. I ho es perquè ha sabut canalitzar eixe esperit innovador i emprenedor que la nostra ciutat ha tingut al llarg de tota la seua història, generació rere generació. Com a conseqüència, València s’ha ubicat al mapa de les empreses tecnològiques més avançades. Fa uns dies, Deutsche Telekom anunciava l’apertura d’un centre tecnològic amb 400 llocs de treball i, en els últims mesos, la nostra ciutat ha estat triada per companyies com Siemens per obrir un centre tecnològic de mobilitat sostenible, Toshiba per desenvolupar eines avançades d’intel·ligència artificial, HP per produir software d’automatització a la indústria, Lufthansa per a productes i serveis digitals o l’ONU amb el seu centre computacional a La Marina.

Son tres les raons per les que la nostra ciutat resulta atractiva per a les empreses tecnològiques internacionals. En primer lloc, la disponibilitat de «talent», es a dir, de persones sòlidament formades en disciplines diverses no només tecnològiques. En segon, la qualitat de vida i la diversitat com a element d’atracció i retenció de professionals altament qualificats. I en tercer, l’ecosistema innovador consolidat on destaquen les dues grans universitats públiques, el pol d’innovació de la Marina, una societat civil mobilitzada i una sòlida xarxa d’emprenedoria amb més de 30 acceleradores i incubadores, més de 40 fons d’inversió i una forta representació de companyies internacionals. Un ecosistema on la creació de start-ups es la que més ràpidament creix a Espanya, a un ritme del 20% anual des de 2012 i amb una ràtio de supervivència de les empreses a més de tres anys que ha passat d’un 40% a un 90% en aquest període. Un ecosistema on la inversió privada en tecnologia s’ha incrementat un 60% i el 39% de les start-ups han sigut fundades per dones, superant en un 10% la mitjana estatal.

Tot això està fent que València encapçale la creació de llocs de treball en les ciutats espanyoles, aconseguint les xifres més baixes d’atur dels últims quinze anys. En el període 2015-2023 l’atur s’ha reduït un 33%, concretament en 23.800 persones. I els contractes indefinits han passat del 8% en 2020 a prop d’un 60% al 2023. D’aquesta manera, les afiliacions a la Seguretat Social al febrer de 2023 han pujat a 425.719, la millor dada absoluta dels últims 17 anys, amb un creixement del 4,1% a l’últim any. Ser una ciutat dinàmica e innovadora, que genera llocs de treball de qualitat, es essencial al nostre model de ciutat. Però ser una ciutat atractiva a nivell global te també riscos que hem de calibrar adequadament, com ja hem vist en altres tantes ciutats. Per això plantegem un lideratge públic potent en la política d’habitatge, combinant actuacions als tres nivells de l’administració i en col·laboració amb el sector privat per evitar la pujada dels preus de la vivenda. Per això implantarem mesures per limitar la turistificació, la proliferació d’apartaments turístics i la gentrificació. Per això apostem per un model de ciutat sense segregacions on els beneficis arriben a tots els barris preservant el seu caràcter residencial. Per això, d’acord amb la professora Mariana Mazzucato, apostem per una innovació orientada a les persones i al planeta mitjançant la Missió Climàtica, que ja aglutina a 175 entitats, institucions, empreses, centres d’investigació i mitjans de comunicació per fer de València una ciutat sostenible. I fer-ho sense deixar a ningú enrere, perquè cada xiquet o xiqueta sense opcions, cada jove sense ocupació, cada dona exclosa del mon laboral, cada aturat de llarga duració o cada migrant sense permís de treball es una pèrdua de capacitats que no ens podem permetre. La prosperitat de València serà la prosperitat de tots i totes.