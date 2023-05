L’emoji dels museus

La cultura de l’instant fa celebrar cada dia la globalització. Ahir tocava els museus. Les ressaques són tan impertinents segons passen els anys que sempre s’acaba prometent que no ho tornaràs a fer, i fins a la següent revetlla. Celebre que una vegada a l’any se centren totes les mirades sobre els museus, que són com els guardians de les essències del coneixement. Serien com els clàssics a la literatura, de fet la icona dels mòbils per referir-se a una pinacoteca representa un edifici que recorda la façana del Panteó romà. Una de les menys usades, segons els estudis d’emojis, que donen el primer lloc a la cara amb llàgrimes d’alegria i després al cor roig.

És evident que els museus no són institucions majoritàries, i el seu gran valor rau en la variant pedagògica. De fet, la majoria de la gent va per primera vegada durant l’etapa escolar. En tenim molts de museus. Grans, importants, públics, privats, gremials, festius, industrials, agrícoles, menuts, efímers i inclús a l’aire lliure. En qualsevol cas, el seu personal significa tot un exemple d’empatia, la personificació de la humilitat de la intel·ligència. Qualsevol pregunta per molt òbvia que resulte sempre és contestada per a alguns dels mediadors que pul·lulen per les sales amb una explicació curta i convincent.

No sé com seran els museus del futur, tampoc em preocupa, però tinc clar que no m’agradarien que es convertiren en una mena de sales de festa, on el relat artístic estiguera amagat entre música psicodèlica i llums de discoteca dels vuitanta. Actualitzar formats i continguts ha estat possible i sense perdre la perspectiva. No crec que convertir un museu en una altra aplicació digital siga la solució per acostar nous públics i més joves. Les modes mai han estat bones companyes de viatge de la creació, i sempre s’ha dit que quan una obra arriba a la paret d’un centre d’art inicia el seu camí cap a la perpetuïtat.

Els experiments amb bicarbonat, també en els museus, i un prec, deixem que els bons gestors s’imposen als frívols que estan de pas. L’emoji dels museus.