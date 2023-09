Ens preocupa l’inici de moltes de les nostres activitats. També valorem que isquen com havíem pensat. Però, tal vegada, no sempre comprenem el que tarda a fer-se realitat alguna cosa. Hi ha una locució prepositiva que ajuda a entendre-ho: ‘al cap de’. Ens diu quan acaba i quin és l’espai de temps d’una acció.

La societat es pregunta ‘al cap de’ quant de temps tindrà govern l’Estat. Pareix que assistim a diversos espectacles i rituals que envolten la investidura. Realment se sap que solament un miracle faria que fora elegit Feijóo. Seria més gran encara que quan triomfà la moció de censura de Pedro Sánchez. Tampoc és fàcil que el líder socialista siga investit. En tot este misteri, el que sobreïx és el debat del model d’Estat. El problema és que eixa reforma constitucional que ara està de moda, odiada per uns i reivindicada per uns altres, s’havia de plantejar sense la necessitat dels debats d’investidura. Espanya ha canviat des que s’aprovà la Constitució el 1978. No obstant això, ningú ha volgut buscar el consens que necessita el país per a reconéixer esta problemàtica i superar-la.

Un interrogant que ens fem les famílies és ‘al cap de’ quant de temps acaba l’adolescència i sobretot els seus símptomes. La teoria és diferent de la pràctica. La realitat és que eixes reaccions adolescents no són fàcils de controlar i de gestionar pels pares i les mares. Crec que la paciència i evitar la confrontació són bones ferramentes per a conviure amb les persones jóvens, encara que no són senzilles d’aplicar.

Em continue preguntant ‘al cap de’ quants anys el valencià deixarà de ser un punt de conflicte. La confrontació, a la qual s’incorporen intensament sectors castellanoparlants, no fa bé. Un idioma perquè cresca fort solament cal que el parlen i no que en parlen. Tot açò ve a compte de la reunió del President Mazón amb la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Se li demana que siga més conciliadora. Està bé que les entitats públiques siguen pacificadores, però esta actitud qui més la necessita és el sector polític per a consensuar temes com eixe i uns altres.

En definitiva, tinguem en compte que l’acabament de tot és important i la locució ‘al cap de’ ajuda a conéixer-lo. El final d’un repte és el millor moment per a somiar nous projectes.