Que no, que per molt que t’entestes, no has aconseguit formar govern, malgrat haver tret més vots que el PSOE. Que no marques l’agenda política del govern, encara que continueu resant rosaris davant la seu central del PSOE. O que és concentreu els diumenges al matí ben a prop d’aquesta seu, i que, per cert, cada vegada en sou menys.

Que per molt que a tu i a Díaz Ayuso se us òmpliga la boca de dir mentides i de repetir-les per a veure que es converteixen en veritats, la realitat és ben tossuda i el Govern ja ha començat a fer la seua feina i no van a parar perquè no us agrade com ho fa. La qual cosa és, afortunadament, normal també.

Potser, si afluixàreu un poc el to i vós aprestareu a, per exemple renovar els òrgans constitucionals caducats com el Consell General del Poder Judicial que ja fa cinc anys que està caducat, igual seríeu un poc més creïbles en termes democràtics. Però aquest bé que és en democràcia la credibilitat, l’esteu perdent amb aquestes mobilitzacions que van perdent força i amb aquestes actituds que no demostren per a res tarannà negociador als grans temes de l’Estat.

Acuseu Sánchez de frau electoral pel tema de l’amnistia, per no dur-ho al programa electoral, però, podríeu explicar per què vosaltres esteu fent el contrari del que dieu al vostre programa en el cas del conflicte entre Israel i Palestina, per exemple?

Per què acuseu a qui governa legitima i democràticament de corrupció, quan el vostre partit passa per ser un (per no dir que és el més) corrupte de tota Europa, amb unes quantes sentències que així ho afirmen, malgrat tindre un bon grapat de la judicatura al vostre costat?

I ara, amb la remodelació del teu equip, fiques al capdavant a la gent amb més incontinència verbal i a la més agressiva al davant. Molt bé, i així vols guanyar credibilitat democràtica, alçant encara més la veu i el to de bronca permanent en el que us heu instal·lat?

Potser les enquestes ara us donen més punts que fa uns mesos, però em permet recordar-vos que encara en queden molts més per a unes noves eleccions. Molts i tot pot canviar. Fins i tot les vostres aliances amb la ultradreta que us ha permés governar en ciutats i comunitat autònomes.

Unes aliances, per cert, ben poc fiables i que us estan arrossegant a posicions cada vegada més extremistes i menys respectuoses amb les institucions democràtiques que afirmeu defensar.

I és que el fet de voler-ho tot i sempre pot acabar passant-te una bona factura. Perquè si alguna cosa hi ha al teu partit, a banda de corrupció, ganes d’escridassar i de resar, són moltes traïcions. O no recordes el que li va passar al teu antecessor, Pablo Casado? Doncs vigila l’esquena que Díaz Ayuso té moltes ganes, també, del tot i sempre al poder. I si alguna cosa la caracteritza, és la seua falta total d’escrúpols sempre i en tot.

Feijóo, crec que faries bé despertant del somni en què t’has apujat i que implica conquerir la Moncloa. Ho tens molt cru. Has aconseguit, en canvi, alguna cosa ben difícil i és tindre a tot l’arc parlamentari, tret de la ultradreta com he dit abans, en contra. I compte amb aquests socis que no creuen en la democràcia, però bé que se n’aprofiten d’ella.

No creus que una mica menys de crits, i de més autocrítica reflexiva et podria apropar al teu objectiu? No sé, és només una idea. De seguir per aquest camí, pots acabar pagant un peatge molt elevat. I tu ho saps...