Si, ens jutjarà també a nosaltres per la nostra extrema passivitat davant el nou holocaust que s’està vivint a Gaza a mans de qui, en un moment, van patir l’holocaust nazi.

Els successors d’aquelles víctimes s’han convertit ara en victimaris del poble palestí que ja hi vivia a aquells territoris abans de les grans guerres.

I mentre se celebra el setanta-cinc aniversari de la Declaració dels Drets Humans, a Palestina s’estan violant tots eixos drets de totes les persones, amb la “justificació” d’acabar amb el terrorisme de Hamás.

Quina justificació pot tindre l’assassinat de xiquetes i xiquets? Cap. Cap. I mentre, quan el Secretari General de l’ONU ho denuncia, el genocida Netanyahu l’acusa de ficar en perill la pau mundial, quan en realitat qui està ficant en perill aquesta pau és ell amb les seues polítiques de massacre, mort i destrucció massiva del poble palestí.

I tot en un moment on, a banda de l’atac per part de Hamás el passat set d’octubre, l’índex de popularitat de Netanyahu estava per terra i amb diverses causes judicials obertes per corrupció i per voler imposar una legislació a la força i en contra del seu propi poble per tal de llevar competències a la resta dels poders de l’estat, concretament al poder judicial per tal que no exercirà les seues funcions de control.

I tot açò, tota aquesta massacre davant els nostres ulls que cada dia contemplen amb impotència la mirada de criatures ferides, aterrides i desorientades mentre cauen les bombes indiscriminadament sobre hospitals, habitatges i resta d’edificacions amb l’excusa que són amagatalls del terrorisme.

Empenten a la població cap a una zona que després bombardegen sense cap complex ocupant un territori que no els pertany i del qual, segurament després, no es retiraran i serà ocupat pels colons més ortodoxos. Així porten actuant des que van acabar les negociacions que van culminar amb els acords d’Oslo que, bàsicament parlaven de la convivència dels dos Estats en un mateix territori. No es van respectar aquells acords per part dels extremistes sionistes que van anar ocupant de forma il·legal territoris que no els pertanyien. I, de pas, incomplint totes les resolucions condemnatòries de l’ONU. Amb el vistiplau dels Estats Units, per descomptat.

La dreta més reaccionaria dels dos bàndols utilitzant com a ostatges a les respectives poblacions i amb la connivència de les grans potències mundials que, al mateix temps continuen enriquint-se amb el criminal negoci de les armes.

I quan a alguna autoritat pren la paraula per recordar el contingut d’aquells acords d’Oslo, les relacions diplomàtiques es tensen de manera automàtica per part d’Israel que immediatament crida al personal diplomàtic per llegir-li la cartilla i tensar encara més la situació internacional, dificultant així la tasca dels mediadors internacionals.

Una situació insostenible i injusta que estan pagant tota la població palestina de Gaza que està sent massacrada injustificadament i alguna gent de Cisjordània així com els ostatges israelians encara en mans de Hamás. Una situació per la qual la història ens jutjarà com a societat endormiscada i incapaç d’una reacció col·lectiva de rebuig davant d’aquesta situació d’injustícia mundial.

Un nou holocaust per part d’un dels millors exèrcits del món contra la població civil palestina que està tenint lloc al costat de les nostres cases sense que res, que no siga la fúria de l’ocupant, puga avançar en els seus objectius: Massacrar la població civil palestina de Gaza i ocupar el seu territori.

Llàstima d’anys passats buscant la total implantació dels drets humans al món quan en poques hores o pocs dies tot salta pels aires. Llàstima d’esforços i de treball quan són genocides qui ocupen el poder.