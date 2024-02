Ens quedem amb les definicions més simples dels conceptes i de les accions. Pensem que els fets es realitzen per una causa. En alguns casos, tenim en compte solament la que ens conten. No obstant això, hem de pensar que no hi ha un únic motiu original de res. La realitat arriba per la multitud de factors. Una bona manera de reivindicar-ho és utilitzar la locució que ens ajuda a entendre-ho. Es tracta de l’expressió ‘a més de’. Ella ens diu que cal considerar diverses circumstàncies per a comprendre el que relatem.

Esta setmana reivindique amb força que el ninot de falla, ‘a més de’ ser un símbol estètic i bell, suposa l’element artístic on la sàtira i la reivindicació són essencials. A voltes, no recordem que en el seu origen no era una escultura perfecta sinó un mitjà per a expressar la crítica veïnal i social. Este símbol efímer hauria de ser normalment polèmic. Està creat essencialment per a crear discussions d’opinions contraposades i sobretot reivindicar. Desgraciadament, sols un percentatge xicotet ho fa. Dic tot açò, perquè s’acaba d’inaugurar l’Exposició del Ninot i s’ha fet controvertit el presentat fora de concurs per la comissió fallera Arrancapins. L’escena en qüestió tracta d’un arbre amb caps d’infants assassinats a Palestina encapçalats per una estrela de David. Sabem que les accions d’un govern no són sempre compartides pel seu poble, però algú s’atrevix a negar que l’exèrcit israelià està matant indiscriminadament menors?

En l’institut de la meua filla Aitana estudien estos dies com definir una persona pensadora crítica. Ella considera que ho soc perquè en els meus escrits intente comparar els diferents parers. Reflexione i no em quede amb el que diuen els altres. M’agrada que em qualifique així. No és lícit que opine de la qualitat dels meus articles, tanmateix, puc afirmar que intente fer-los amb esperit crític. Trobe que no s’ha d’escoltar una única explicació sinó que, ‘a més de’ respectar-la pacíficament, hem de buscar-ne unes altres. M’alegre que estiguen estudiant la definició perquè vivim en una societat amb un gran dèficit crític.

En definitiva, pensem que un efecte no té una única causa. Sempre, ‘a més de’ la que ens conten, n’hi ha més. Per tant, hem de buscar-les. Tinguem en compte que la causalitat d’una acció està formada per un conjunt de gotes que dibuixen la seua realitat.