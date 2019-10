Hui, com cada 24 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Biblioteques amb l'objectiu de ressaltar la importància d'estos d'edificis en la història cultural de la humanitat. O, si més no, de la cultura reflectida en llibres. Perquè «biblioteca», efectivament, prové del llatí «bibliotheca», i este, del grec «bibliotheke», terme format per composició de la veu «biblion», que significava 'llibre', i «theke», que literalment volia dir 'caixa', si bé s'entenia en sentit lat com a recipient, que podia al·ludir tant a un simple armari com a una cambra o fins i tot a un edifici sencer que s'aprofitava per a guardar alguna cosa. Hi ha constància de biblioteques des de temps molt antics: la més famosa és, sens dubte, la Biblioteca d'Alexandria, que arribà a acumular més de 700.000 volums.

Les biblioteques digitals estan adquirint cada vegada més importància, no sols per la possibilitat d'acumular una informació ingent en un espai relativament reduït, sinó perquè permet l'accés als seus fons bibliogràfics a milions de persones ansioses de saber. La Biblioteca Valenciana Digital (Bivaldi) conté actualment més de 8.000 obres, 850.000 objectes digitals i 20.000 exemplars d'hemeroteca, i tot consultable des de qualsevol lloc amb un simple clic.

