La paraula «gigafactoria» està de moda. Entre altres motius perquè està associada a la fabricació de bateries per a cotxes elèctrics. Sens dubte, el futur de l'automoció. Però, a més, entre els valencians, encara està molt més de moda per l'aposta que han fet dos grans companyies d'automòbils per instal·lar dos fàbriques de producció de bateries en el nostre territori.

Este terme està format per la unió del prefix «giga-», procedent del grec «gígas», 'gegant', i« factoria», provinent de l'arrel del verb llatí «facere», 'fer', combinada amb els sufixos «-tor», 'el que fa', i ­«-eria», que fa referència a un 'lloc'. En l'Edat Mitjana es donava el nom de «factoria» als llocs comercials destinats a promoure el comerç entre un país i les regions a on s'establien algunes organitzacions comercials. Però el sentit específic que donem actualment a la paraula «gigafactoria», apuntat més amunt, és un préstec de l'anglés «gigafactory», que començà a usar l'empresa Tesla en 2013 per a referir-se a la fàbrica de bateries d'ions de liti que construí en l'estat de Nevada, als Estats Units. Més informació...