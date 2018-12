Alfara del Patriarca, rei del trofeu en trinquet

En la gran final de primera categoria, l'Alfara del Patriarca va guanyar al gran favorit, l'Alfara de la Baronia, que havia guanyat amb autoritat les últimes edicions i que s'havia mostrat intractable en la primera fase de la competició. La partida va ser molt vistosa i emocionant amb dos equips amb jugadors de gran qualitat, tot i que el 70 a 50 deixava com a campions a Pepet, Jose, Manuel i Ramon.

En la final de la categoria de plata, s´enfrontaven dos equips de la Pobla de Vallbona, en una final molt disputada i amb jugadors molt tècnics i de gran pegada, que van fer les delícies dels presents. La Pobla A va ser més regular en el tram final i va aconseguir alçar el títol davant els seus companys de club, deixent el marcador en un ajustat 70 a 60. Respecte a la final de tercera va ser una de les millors de les disputades, i en la mateixa els jugadors de Manises B tiraven de classe per guanyar i combatre la pegada dels de Torrent, un 70 a 50.

En la final de quarta A, l'Onda B no va deixar entrar en la final als seus rivals de la Pobla de Vallbona D. Oscar va ser el millor de la final, en la que qual deixaren en 30 als seus rivals del Camp de Turia. En la final de 4ª B, Torrent ha arribat a comandar la partida en l'equador de la mateixa, però a partir del 40 iguals s'ha decantat a favor del Socarrades Campanar. Per últim la final de juvenils independents va caure per al Riba-roja, tot i haver de remuntar (50-40).