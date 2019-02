Pere Roc i Soro III juguen hui per un lloc en les semifinals de la Lliga Bankia

Arribem a la quinta jornada de la Lliga Bankia. El trinquet de Pedreguer acull esta vesprada la partida que enfronta a les formacions de Benidorm, amb Pere Roc, Santi i Monrabal i de Vila-real, amb Soro III,Jesús i Carlos. Màxima expectació per la importància dels punts en joc.

El de Massamagrell necessita confirmar la recuperació mostrada en l'anterior jornada en què va derrotar Francés per 60 a 45. Una victòria li col·locaria en posició de lluitar per la classificació per a semifinals. Una derrota li allunyaria quasi definitivament de les semifinals. La jornada es completarà demà a partir de les 11,30 en el trinquet de Benidorm amb la partida que enfrontarà a les formacions de Genovés II i de Francés, amb tres punts en joc interessen a les dos formacions per a consolidar les seues opcions. L'equip que capitaneja el jugador de Petrer necesita els tres punts. La lluita pels llocs de semifinals està molt tancada.

En la Lliga de Raspall l'atenció es desplaça a Bellreguard amb Ian, Sanchis i Miravelles contra Sergio, Seve i Ricardet. Demà, a partir de les 12 hores, serà a Ontinyent amb Moltó, Josep i Lorja contra Pablo, Canari i Raúl.