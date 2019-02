Genovés II confirma les seues opcions en la Lliga Bankia

La partida anunciada al trinquet Pérez Devesa de Benidorm es presentava carregada d' interés. L' equip encapçalat pel Genovés II arribava a la cita convençut de les seues possibilitat després de la gran partida davant De la Vega la passada setmana. L' equip de Francés, necessitava la victòria per a no despenjar-se, qui sap si de manera definitiva, de la lluita per la classificació a les semifinals. No hi hagué color. El resultat ho diu tot: 60 a 20 a favor de la representació de Murla, que una volta més deixà constància de les seues possibilitats. Genovés II, Javi i Hèctor estigueren perfectes mentre que Francés, Pere i Tomàs apenes pogueren fer més. La victòria consolida les opcions de Genovés Ii per a clasificar-se a les semifinals. La derrota obliga a l' equip de Francés a guanyar les partides que li resten en la fase classificatòria.

Molta més emoció hi hagué en la partida de la Lliga de Raspall disputada al trinquet d' Ontinynet on Moltò, Josep i Lorja guanyaren Pablo, Canari i Raúl per 25 a 20. La lluita per un lloc en las semifinals està molt competida. A hores d' ara res es pot avançar. Cinc dels sis equips en competició tenen les seues opcions pràcticament iguals.