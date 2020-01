Oliva remunta a Barxeta a la Lliga

Oliva va conquerir el trinquet de Xeraco en guanyar ahir (15-30) a Barxeta en un duel que tancava la tercera jornada de la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València. Vercher, Sanchis i Javi López tancaren tots els val que van tenir, a diferència de Moltó, Raúl i Ibiza. Els blaus van veure com els rojos donaren la volta en dues ocasions al marcador quan tenien el val a favor seu.

?Al sèptim joc amb 15 iguals i val-30 per a l'equip barxetà, dos quinzes de Sanchis van capgirar el resultat i Oliva es va avançar per primera vegada a la partida. A partir d'ací, els de la Safor van guanyar tots els jocs, destacant al final amb vuit quinzes seguits, gràcies a un gran Javi López i a les canonades de Vercher.

?Ara, Alzira encapçala la classificació amb sis punts, seguida d'El Genovés amb cinc unitats. La victòria d'Oliva li atorga dos punts per acumular tres en total i col·locar-se a la tercera posició. Per la seua banda, Barxeta es veu superada pels de la Safor i queda quarta amb dos punts. No obstant això cal recordar les partides ajornades –tots els equips tenen un duel menys a excepció dels dos primers– a la segona jornada a causa del mal oratge.

Primer triomf per a Montserrat

Pel que respecta a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, la tercera data va concloure amb la derrota (20-60) de Dénia davant Montserrat a Benissa. Així, Marc, Jesús i Álvaro Gimeno aconsegueixen el primer triomf lliguer. Amb este resultat, Dénia es queda en la part baixa de la taula amb cap unitat en dues partides, ja que va descansar la darrera jornada, mentre que Montserrat puja a la tercera posició amb quatre punts. El líder en solitari es Benidorm en haver-hi guanyat els tres duels i acumula sis punts.