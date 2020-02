Reforçat el futur de la Pilota Valenciana

Amb aquest, ja són tres anys. La Federació de Pilota Valenciana i la Fundación Trinidad Alfonso han posat en escena l'acord que uneix les 2 entitats per a recolzar la pilota mitjançant la promoció de l'esport base. L'acte de presentació de les noves equipacions, que llueixen la marca «Comunitat de l'Esport», dels 165 alumnes pertanyents al programa de tecnificació i al Cespiva, va celebrar-se en el trinquet Pelayo. Elena Tejedor, Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, i Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota, van ser els representants de les dos entitats que han signat l'acord de col·laboració. Com a padrí de l'acte i dels joves esportistes, va exercir el jugador professional Rodrigo Sebastià "Pere Roc II". El de Benidorm va recordar els seus temps com a alumne de tecnificació, i va donar bons consells a les futures generacions de la pilota valenciana. "No hi ha res que es puga aconseguir sense esforç i treball", va dir als més joves. El suport de la Fundación Trinidad Alfonso al nostre esport autòcton va encetar-se en 2017, quan el programa «Pilota a l'Escola» va rebre un dels premis del programa «Empren Esport», iniciativa impulsada per la pròpia Fundación. Ja en 2018, va arribar el segon acord que van abastar les dos entitats, l'impuls a l'àrea de tecnificació. A més de reforçar l'àmbit masculí, la prolongació d'esta col·laboració permetrà la incorporació de 5 noves jugadores al programa de tecnificació femení, que passa a estar format per 35 esportistes. Totes elles tindran al seu abast els entrenaments en La Llosa de Ranes i el trinquet de la Universitat Politècnica de València. En paraules del Vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López, «la unió de forces entre la Federació i la Fundació esta resultant tot un èxit. El nostre desig és continuar treballant amb els més joves, xics i xiques plens de futur». Per la seua banda, Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, va destacar que «es una gran satisfacció compartir projectes amb la Federació de Pilota. El suport que concedim a l'esport en la Comunitat Valenciana no podia oblidar el nostre esport autòcton».