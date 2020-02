Els invictes, Benidorm i Alzira, sumen més punts que la resta

Ja s'han disputat quatre jornades de les lligues professionals d'ambdues modalitats i es comencen a destapar equips favorits de cara a accedir a les semifinals. Benidorm, a escala i corda, i Alzira, a raspall, són els líders destacats a la competició. Els dos conjunts no coneixen la derrota i conten les seues partides per victòries per a sumar vuit punts al capdavant del grup en solitari, dos més que els següents classificats. Així mateix, els de la Marina Baixa només han concedit un punt als seus rivals, per les dues unitats dels riberencs.

A la modalitat d'escala i corda, Benidorm –Pere Roc II, Javi i Carlos– va véncer a l'altre invicte fins a la jornada passada, Murla. Amb un 35-60, Carlos va ser un dels més efectius gràcies a la seua habilitat per a colar la pilota a la llotgeta del trinquet d'Alzira.

Pel que respecta al raspall, Pablo, Seve i Lorja, trio d'Alzira, també van guanyar (10-30) a Barxeta amb un Seve que va demostrar un alt nivell competitiu.



Hui, raspall a Oliva

La XXXVII Lliga Bankia de raspall - Trofeu Diputació de València completarà les partides del seu calendari original hui al trinquet d'Oliva. Els locals i Xeraco s'enfrontaran a partir de les 18.00 en un duel corresponent a la segona data. Este confrontament entre xeraquers –Ian, Canari i Ricardet– i olivers –Vercher, Sanchis i Javi López– s'hauria d'haver jugat el passat 20 de gener a Xeraco però va ser ajornat per seguretat a causa del mal oratge.

Així doncs, els trios de Ian i Vercher recuperaran la partida de menys que tenen a la classificació, on ocupen el quart i tercer lloc, respectivament. La darrera jornada, Xeraco va sumar el seu primer triomf (25-30) davant Villanueva de Castellón. Una partida on la gran actuació de Ian va permetre una remuntada per a sumar un total de tres punts. Per la seua banda, Oliva va aconseguir el mateix resultat davant El Genovés, amb una forta pegada de Vercher, i acumula cinc punts.