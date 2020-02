Francés obri la porta gran

El de Francés, Nacho i Pere era un dels equips que menys apareixien en les quinieles de la Lliga d'escala i corda, però amb el pas de les jornades s'ha convertit en un dels millors valorats. Ahir, l'escaleter de Petrer va liderar la victòria a Pelayo davant Marc, Jesús i Álvaro Gimeno, que es van quedar en 30 però van jugar molt més del que diu el resultat.

Francés va ser la figura i qui més aplaudiments va generar. Sobretot amb un dau dibuixat i els colps guanyadors a la careta i apegats a la muralla. No obstant això, Nacho i Pere també van aportar prou, sobretot el mitger de Beniparrell. Enfront, Marc, Jesús i Álvaro van tirar de força i van passar molta pilota, però es van trobar amb un mur.

La Lliga de raspall també va tindre ahir partida, però al trinquet d'Oliva on Moltó, Raúl i Ibiza van guanyar a Punxa, Tonet IV i Néstor per 30-5. En este cas el marcador sí que reflecteix amb fidelitat la superioritat dels vencedors.

Moltó, que venia d'arrossegar problemes físics, va jugar al nivell propi del número u de raspall. A més a més va estar perfectament secundat per Raúl. El trio rival, al contrari, no va tindre el dia.

Fi de la jornada

La cinquena jornada d'ambdues competicions conclourà hui. La de la Lliga de raspall a Xàbia, on Vercher, Sanchis i Javi López opten a situar-se líders davant Marrahí, Roberto i Gabi, que són cuers. La del torneig per dalt corda es tancarà a Bellreguard on Soro III, Félix i Héctor jugaran contra Genovés II, Santi i Bueno: cuers contra quarts.