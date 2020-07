Molta igualtat en l'Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València

Disputades les partides d'anada de la 1.ª ronda d'eliminatòries en el XXXVII Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València. El passat cap de setmana es va viure una jornada molt emocionant, ja que es van disputar les primeres partides de raspall de clubs. En la màxima categoria d'aquesta competició es va viure molta emoció i igualtat en les tres eliminatòries disputades. La primera partida, va enfrontar al CPV Xeraco i al CPV Elmusa Castellonense A en el trinquet de Xeraco, la qual va acabar guanyant l'equip visitant per la mínima 35 a 40, aquest resultat deixa tot obert encara que és lleugerament favorable per a l'equip del Castellonense, ja que la volta es disputa en el seu trinquet. La segona partida, va ser la del CPV Gavarda A contra el CPV Muro-Planes que es va disputar al carrer de pilota de Gavarda, aquesta partida també va ser molt igualada, la qual van acabar guanyant els locals per 40 a 30, que deixen encara opcions per a l'equip de Muro-Planes, ja que la volta la juguen a la seua casa. Finalment, es van enfrontar els equips del CPV El Genovés A i el CPV Bicoroliva Bicorp A en el trinquet dels de la Costera, aquesta partida també va acabar per tot per decidir, en la qual van guanyar els locals per un resultat de 40 a 30, que deixa emoció per a la partida de tornada que es disputarà a Bicorp.

En la segona categoria masculina, es van jugar tres eliminatòries, de moment han pres avantatge els equips de CPV Oliva A, CPV Quatretonda i CPV Gavarda B. En la tercera categoria masculina, també es van jugar tres partides, guanyant el CPV La Vall C , el CPV Guerrer de Moixent A i el CPV La Vall B. En la quarta A masculina, es van jugar quatre partides guanyant CPV Favara A, Bicorp Ecomuseo, el CPV Castellonense B i el CPV La Vall D. En la quarta B masculina, van guanyar el CPV Marquesat l'equip de Bicorp Bimiel i Ajuntament de Beniparrell G. En la quarta categoria C masculina, van guanyar Ajuntament de Beniparrell H, el CPV Oliva, Ajuntament de Polinyà de Xúquer C i el CPV Carcaixent. En la segona categoria femenina, es van disputar tres partides eliminatòries guanyant el HR Consultant Meliana A, el CPV Oliva A , el CPV Faura. En la tercera categoria femenina, van guanyar el NTB Networking Meliana B, el CPV Xúquer de Sueca A i Ajuntament de Beniparrell C. En la quarta femenina A, van guanyar el CPV Guerrer de Moixent E, el CPV Borbotó C, el CPV Meliana C, i el CPV Algemesí. En la quarta categoria femenina B, van guanyar el CPV Rafelbunyol D, el CPV Beniarbeig-El Verger i el Ajuntament Polinyà de Xúquer D.

Elit raspall femení

En la Lliga Bankia d'elit de raspall femení, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de competició, amb les partides que enfrontaran a Beniparrell A contra l´Alqueria d´Asnar A, Borbotó A contra Alcántera-Càrcer i Moixent A contra Bicorp A, completant la primera gran setmana de la màxima competició femenina.