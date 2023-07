Puchol II repeteix com a campió del 'XXXVIII Campionat Individual d'Escala i Corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana'. El pilotari de Vinalesa ha vençut a Pere Roc II per 60-35 en la gran final disputada este dissabte al trinquet de Pelayo. Amb esta victòria, Puchol II , que ja té la 'Feninde' en propietat, és el sisé títol que guanya en el mà a mà. Amb aquesta victòria iguala a Genovés, Sarasol o Soro III en la història de la pilota.

Puchol II s'ha mostrat amb una confiança total i una seguretat esbalaïdora per a no donar cap mena de treva al seu contrincant, incapaç de posar-se per davant en cap moment de la trobada. També ha estat sobri i còmode, sobretot al dau, i ha plantejat molt bé la partida, apoderant-se en tot moment de les adversitats plantejades pel pilotari de Benidorm i ajustant la pilota al caient de la corda.

La partida s'ha trencat amb 30 iguals. A partir d'ací, el jugador de Vinalesa s'ha fet amo i senyor de la partida. La potència en cada colp i la col·locació de la pilota han sigut claus en un pilotari que només ha perdut una final de mà a mà (en 2015 contra Soro III). La facilitat amb la qual el de Vinalesa encara la galeria, el converteix en un pilotari amb poques fissures on fer-li mal. I la partida de hui no ha sigut menys. Coixinets per l’aire, abraçada de les dues estreles de la jornada i emocions a flor de pell. El joc definitiu de la partida ha sigut per al ja sis vegades campió de l’Individual, Puchol II. Un guanyador d'època. Una altra vegada.

Poder de convocatòria en Pelayo

La final de l’Individual d'Escala i Corda ha congregat a cares conegudes de la política valenciana i de la societat civil. Ningú volia perdre's la partidia decisiva entre Puchol II i Pere Roc II. Dels primers a arribar va ser el president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, acompanyat per la delegada del Govern, Pilar Bernabé i Elisa Valía. També van assistir des de l'Ajuntament de València, el regidor de Festes Santiago Ballester i Rocío Gil. Els escriptors valencians Toni Mollà o Vicent Baydal, a més del mestre pastisser de Montesol, Ángel Ferrer, no es van voler perdre la cita.