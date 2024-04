La selecció valenciana, al capdavant d'Europa

L'XI Campionat d'Europa de Pilota a Mà ha tornat a consolidar a la selecció valenciana com la més potent del panorama global. El combinat dirigit per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver va adjudicar-se el títol absolut a la competició celebrada durant la passada setmana a Freixo de Espada à Cinta i referma el seu domini de les modalitats internacionals.

La selecció s'emporta de Portugal dos medalles d'or en categoria masculina, gràcies als seus triomfs en joc internacional i llargues. A aquestos títols s'ha d'afegir el subcampionat en pilota portuguesa i els tres bronzes en categoria femenina.

En comparació a l'últim Mundial, celebrat l'any passat a Alzira, la selecció ha oferit unes prestacions encara millors que les que van permetre conquistar el campionat del món a la capital de la Ribera.

Pràcticament, un Europeu és com un Mundial en xicotet, la que les principals de seleccions -Països Baixos, Euskadi, Bèlgica, Anglaterra, a més de la valenciana- pertanyen al vell continent. Els nostres completaren el periple en Alzira amb dos ors i un bronze en xics i tres plates en xiques, en una cita a la qual Giner, Pere Roc II, Nacho, Diego, José Luis, Bueno, Guillermo, Salelles, Seve, De la Vega i Sacha, en xics, i Victoria, Ana, Amparo, Irene, Anabel i Clara, en xiques, representaren a la Comunitat.

Les modalitats de joc internacional i llargues han tornat a ser els pilars sobre els quals s'ha basat l'èxit, amb els Països Baixos com a rival en els dos casos, tot i l'important baixa de Puchol II. En la primera, els valencians superaren en una èpica final als neerlandesos (6-5), gràcies a la destacada actuació coral de Guillermo, Nacho, Diego, José Luis, Pere Roc i Giner.

Pere Roc, a joc internacional contra Itàlia. / FEDPIVAL

En el cas de les llargues, la modalitat reina, la disputada lluita pel títol es va decantar també del costat valencià per 6-4, amb els mateixos protagonistes llevat de Guillermo. Tant a la primera fase com a la final, la formació taronja posà les coses molt difícils a la selecció, que va saber combatre amb qualitat i caràcter.

La fase final de la modalitat autòctona, el frontó portugués, va estar condicionada per la pluja. Els valencians, amb el títol absolut ja a la butxaca, van cedir ante el País Basc, equip al qual Salelles, De la Vega i Pere Roc havien derrotat a la fase regular en, segons el nombrós públic local que es donà cita al voltant de l'església de Freixo, la millor partida vista mai a la localitat.

Quant al one wall, el combinat valencià es va classificar per a les semifinals, però va ser superada per Bèlgica, equip que es va proclamar campió. Cal destacar l'actuació de Salelles i Seve, dos jugadors de raspall, que s'adaptaren molt bé a la modalitat.

Femení

La llista de dones comptava per a Portugal amb l'absència de Mar, una peça clau en l'equip. Tot i això, es va saber refer de les tres eliminacions en semifinals i s'asseguraren el bronze tant en joc internacional com en one wall i pilota portuguesa.

Victoria va destacar a joc internacional contra les italianes. / FEDPIVAL

En joc internacional, Països Baixos ens va privar de disputar la final, després de no poder aprofitar un 5-2 a favor i caure per 5-6. En one wall, País Basc deixà fora a la parella valenciana formada per Amparo-Ana abans de proclamar-se campió. En pilota portuguesa, el Regne Unit es va imposar a Victoria, Ana i Irene. Itàlia, Regne Unit i Països Baixos no van ser rival en la consecució de la tercera posició.

La cerimònia de cloenda, celebrada, com la inauguració, a l'Auditori Municipal, va posar la guinda als quatre dies de competició amb el lliurament de medalles i trofeus. La selecció valenciana va ser reconeguda com a campiona absoluta en categoria masculina, mentre que el País Basc va aconseguir el títol absolut femení.

Pel que fa als premis individuals, el neerlandés Tjisse Steenstra i la basca Miren Larrarte van rebre el guardó com al més destacat i la més destacada. Durant l'acte, l'alcalde de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, va demanar públicament al president de la CIJB la celebració a la localitat d'un campionat del món, missatge que Alberto Soldado es va comprometre a estudiar. De moment, la pròxima cita serà a Mendoza (Argentina), que acollirà el Mundial 2026.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, va acompanyar a la delegació valenciana durant els primers dies de competició. Per la seua part, Luis Cervera, director general de l'Esport, i Tino Bendicho, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, van estar presents divendres i dissabte. Cervera va ser l'encarregat de lliurar el títol absolut a la nostra selecció.