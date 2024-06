Victoria i Ana es tornen a citar en la gran final de l'Individual de raspall

El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2024 ja té servida la primera de les seues tres finals. La modalitat de raspall en categoria femenina va tancar ahir els noms de les dos candidates al títol d'aquesta 15a edición sense sorpresas.

Victoria de València i Ana de Beniparrell, número 1 i número 2, tornaran a veure's les cares a la final. Les màximes favorites abans de la competición van fer bons els pronòstics i es jugaran el títol en la final que es disputarà el pròxim diumenge dia 9 al trinquet de Castelló de Rugat, a partir de les 11:15 hores amb les càmeres d'À Punt Mèdia en directe.

La primera a obtindre el bitllet per a la final va ser Ana, què el passat divendres pa superar amb molta solvència en semifinals a Amparo (25-0). La mitgera de Moncada, que eliminà en quarts de final a Aida, no va poder fer res davant la solidesa i la seguretat d'Ana en el duel disputat al trinquet 'Eusebio' de Sueca.

Per la seua part, Victoria deixà sense opcions de final un any més a la jove Irene, en la partida celebrada al trinquet Pelayo. La sis vegades campiona individual demostrà que arriba a la final en un gran moment i va imposar-se per 25-5.

Les dos finalistes eren les grans favorites del torneig. / FEDPIVAL

D'aquesta manera, Victoria i Ana es citaran a la gran final, com ja va ocórrer en els edicions de 2017, 2020 i 2023. En els tres casos, el triomf va correspondre a Victoria, dominadora de l'Individual en 6 de les 7 últimes campanyes.

Ana, campiona al 2016 i 2018, disputarà la seua sisena final, amb la intención de trencar l'hegemonia de Victoria després de deixar pel camí a Clara i Anabel, a banda d'Amparo en aquesta edición de l'Individual.

En el cas de Victoria, la valenciana va entrar en competició en quarts de final davant Isabel, la seua companya en la pasada Lliga CaixaBank -on es proclamaren campiones- a la qual també va dominar amb autoritat.

Diumenge, al trinquet de Castelló de Rugat, Victoria i Ana es tornaran a veure les cares a la final com l'any passat. En aquella ocasió, el duel celebrat a Bellreguard va acabar amb un resultat de 25-10 per Victoria, tot i que Ana es va avançar al marcador. Diumenge, la valenciana pot fer-se amb el seté campionat, mentre que la Beniparrell té l'opció d'embutxacar-se el seu tercer títol.