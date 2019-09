Els Tornejants ceden e incorporan por primera vez a una mujer a los bailes en las procesiones

Una mujer participará este año por primera vez en la historia de la Festa de Algemesí en la danza dels «Tornejants». La presión social a que se ha visto sometido el colectivo desde que en julio se conociera la dimisión del anterior «mestre», Juanfran Felici, por la resistencia encontrada para abrir la puerta a la participación de la mujer en las procesiones de la Mare de Déu de la Salut -sí tomaban parte en los ensayos- ha precipitado finalmente el cambio y la joven Lola debutará el sábado en la Processó de Les Promesses. El grupo dels Tornejants confirmó ayer la integración de la primera mujer en esta singular danza de origen guerrero y destacó que, de esta forma, «la decisión llega por los propios mecanismos de funcionamiento habituales del baile y de acuerdo con su Reglamento de Régimen Interno», con el objetivo de normalizar una situación «anómala» que, según reconocen, ha desbordado a los integrantes del colectivo. Els Tornejants aluden de este modo a que la nueva integrante del grupo -en este proceso el baile se ha ampliado con dos miembros y pasan a ser 17- ha superado los diferentes escalones que se contemplan en el proceso de formación según la edad, incluido el período de «Aspirante» que permite formar parte del grupo de danzadores.

«Els Tornejants, haciendo un ejercicio de voluntad, reflexión, autocrítica y compromiso con la Festa y la ciudad de Algemesí, damos un paso adelante en la búsqueda de un patrimonio y una sociedad más justa e igualitaria, de acuerdo con los tiempos que vivimos y las necesidades de la legislación vigente, el Estatut d'Autonomia y las exigencias en materia de igualdad de género del Consejo de Europa y la Unesco, a través de una acción positiva que desenroque una situación poco deseable para la ciudad y que la Festa para nada se merece», expone el colectivo en un comunicado difundido ayer, en el que defiende que esta medida «en ningún momento rompe con una tradición centenaria, sino que ayuda a conjugar pasado, presente y futuro, historia y actualidad».

El portavoz dels Tornejants, David Pous, reconoció que la presión social ha «desbordado» al colectivo aunque aseguró que la incorporación de una mujer se ha realizado siguiendo el proceso que establece el régimen interno del grupo. «Lo que no se ha hecho en ningún momento ha sido ponerla por delante de otra persona que estuviera para salir, no se ha hecho una excepción flagrante», comentó, aunque no ocultaba que el grupo quería templar los ánimos y que la fiesta se celebre como toca». «Ha habido mucha presión, el ambiente en el baile estaba muy enrarecido y hasta que no se ha tomado la decisión final ha sido muy duro», admitió.

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, valoró como un hecho «histórico» la incorporación de la mujer a la danza del Tornejants ya que no hay ningún baile de la Festa del que esté excluida. Cabe recordar que en el año 1980 la mujer se incorporó al baile dels Bastonets y en 1999 a la Nova Muixeranga, con la creación de este grupo.

El presidente del Patronato de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, José Ricardo Esteve, expresó su satisfacción por la decisión dels Tornejants al señalar que el patronato «no exigía que la mujer saliera, pero nos parecía bien que saliera en la procesión, sin ninguna distinción. Por qué no tenía que salir», se preguntó. Por su parte, la secretaria de la Associació de Dones Feministes d'Algemesí, l'Eixam, Creu Llopis, valoró esta decisión señalando que «nos parece un primer paso hacia la igualdad y nos alegramos en este sentido de que la presión social haya impulsado este cambio», comentó, mientras reafirmaba la convicción del colectivo en «seguir luchando porque la lucha es transformadora hacia la igualdad».

Algemesí se dispone a vivir el próximo fin de semana su fiesta grande, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La procesión en la que participará Lola el sábado es la primera de las tres que conforman la Festa, si bien la que más expectación genera es la Processoneta del Matí, que comenzará el domingo a las 10 de la mañana con un itinerario de 500 metros que tarde cerca de tres horas en cubrirse. El grupo dels Tornejants está formado ahora por 17 miembros. En cada procesión bailan siete y la elección se realiza por orden de veteranía.