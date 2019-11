Las biclicetas claman por más espacio en las calles de Carcaixent

Cada vez más agrupaciones políticas, ecologistas y cívicas reclaman un mayor espacio para los medios de transporte alternativos a los vehículos a motor. En esa línea, el colectivo Dynamo de Carcaixent organiza hoy una «Masa Crítica», a través de la cual se recorrerá la ciudad en bicicleta para reclamar un modelo de ciudad más sostenible.

Según explicó el colectivo, es la primera vez que la localidad acoge una «Massa crítica», un movimiento mundial que se reúne una vez al mes en miles de ciudades del mundo para salir a la calle en bicicleta y demostrar que otro modelo de movilidad urbana es posible.

El objetivo es concienciar a la gente de que la bicicleta es una herramienta más para moverse por la ciudad y que, como se afirma desde la organización, «un vehículo que además de no contaminar, no hace ruido, no es invasivo, no molesta y tiene beneficios tanto para la salud como para la sociedad, economía y desarrollo de las ciudades».

El movimiento «Masa Crítica· nació en los Estados Unidos fruto de una idea: una solo ciclista en la calle es vulnerable entre todos los vehículos que se disponen en las ciudades, pero una masa considerable de bicis actúa como un vehículo más, pasando a formar parte de la ciudad y siendo respetado. «Esto es precisamente lo que queremos. La ciudad es de todos y queremos hacer uso de ella. Por eso pedimos que se adecuen las calles, que aumenten los aparcamientos de bicicletas y que se nos tenga en cuenta a la hora de reordenar el espacio público, que tiene que ser sobre todo para los peatones», añadió al respecto Pasqual Boquera, presidente del colectivo Dynamo.