Los trabajos de renovación del sistema de aire acondicionado de los juzgados de Carlet, que desconectaron la refrigeración de la segunda planta el lunes de la semana pasada, han provocado que las temperaturas se sitúen en estas dependencias por encima de los 30 º C durante los últimos días -también en jornadas más frescas como la de ayer- y que incluso una usuaria sufriera una lipotimia la semana pasada, coincidiendo con el tramo final de la ola de calor, según señalan fuentes del juzgado, que alertan de que la distribución de equipos de aire portátiles conocidos como «pingüinos» sin una instalación adecuada no sólo no representa una solución sino que contribuye a estas elevadas temperaturas.

En este sentido señalan que la presencia de los tubos que expulsan el aire caliente al exterior por encima de la talla provoca que la temperatura en el falso techo se sitúe en torno a 42 º C. «Es imposible que la refrigeración del ‘pingüino’ sea efectiva cuando tienes tubos a 50 º C que si los tocas te quemas. El calor nos lo estamos tragando los trabajadores. De hecho, en un despacho que tiene uno de los equipos de aire portátil la temperatura es de 34 º C», advierten las mismas fuentes. Los funcionarios consideran que a las puerta del verano no se debía haber acometido la renovación del sistema de refrigeración y, según señalan, el servicio de mantenimiento comunicó a la conselleria que no era el momento más adecuado y que era mejor esperar a los meses de otoño, habitualmente más frescos. Los trabajos en esta segunda planta y última del Palacio de Justicia, que alberga los juzgados de instrucción números 3 y 4, comenzaron el lunes de la semana pasada y en los últimos días los trabajadores aseguran que no han visto ningún avance. «Lo primero que hicieron fue cortar el aire, lo que consideramos que es un error cuando se debería haber efectuado una preinstalación», inciden, mientras señalan que el tubo de los equipos portátiles debería estar en el exterior o haberse aislado para evitar que el calor se transmita a las oficinas. Celeridad en los trabajos El sindicato CSIF recogió ayer la queja de este grupo de trabajadores y lamentó que el retraso en acometer la renovación del sistema de refrigeración de los juzgados de Carlet ha provocado que haya empezado el verano sin que la obra esté concluida por lo que reclamó que se aceleren los trabajos, mientras alertaba del riesgo de mayor polución que supone trabajar con el falso techo interior levantado. El sindicato recordó que ambos órganos judiciales son mixtos -en el caso del número 3 también es el encargado de violencia contra la mujer- por lo que cuentan con una decena de trabajadores cada uno, y que también se ven afectadas por esta situación «las decenas de personas que cada día pasan por estas dependencias entre procuradores, abogados o citaciones». La central sindical señala que el hecho de estos juzgados estén en el piso superior unido al doble efecto del sistema provisional de refrigeración, con los tubos que canalizan el aire caliente por el techo, están en el origen de estas elevadas temperatura en el interior.