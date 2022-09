La concejalía de Salud y Bienestar Animal de Alzira instalará una jaula en las inmediaciones del centro urbano de la ciudad para evitar la sobrepoblación de palomas que afecta a esta zona, concretamente a la plaza Mayor y su entorno. Vecinos y hosteleros llevan años denunciando la proliferación de estas aves que no solo generan molestias, sino que también suponen un peligro para la salud pública de la ciudadanía.

La concejala responsable de esta área, Gemma Alós, señala a Levante-EMV que, tras estudiar varias opciones, la colocación de la jaula parece ser la alternativa "más viable" para hacer frente a esta expansión. De esta manera, las palomas se adentran en este habitáculo, que contiene agua y alimento, y, posteriormente, son trasladadas a otro lugar alejado de la ciudad. "Será un trabajo coordinado con la asociación de colombicultores de la zona, que se encargarán de realizar el traslado, ya que las palomas deben permanecer el menor tiempo posible en la jaula para evitar daños", añade Alós. Actualmente el consistorio está buscando un lugar "estratégico" para ubicar esta jaula. En este sentido, la concejala reconoce que "debe ser un punto cercano para captar el mayor número de palomas posibles y, además, nos gustaría que fuese en un edificio municipal". "Es una medida que ya se aplica en otros lugares con buenos resultados, ya que se ha observado una disminución de la población de palomas", expone Alós.

La presencia de palomas se ha multiplicado de manera notable en la ciudad durante los últimos años. Alós reconoce: "Hemos observado que hay más, pero todavía no se considera una plaga, por lo que la conselleria no puede tomar medidas". Ante este aumento, el consistorio pretende aplicar esta medida en "el menor tiempo posible" tras estudiar otras alternativas. "Otra de las medidas propuestas era la utilización de un pienso esterilizador, pero es muy caro y no tendría efecto hasta dentro de cinco años, por lo que no podemos esperar tanto tiempo".

Llamamiento a la ciudadanía

La concejala reitera que la sociedad es responsable "en parte" de la proliferación de este tipo de aves. "La gente cree que se van a morir y les da comida. Al estar bien alimentadas, se reproducen con más facilidad", denuncia. Además, la concejalía recuerda que dar de comer a los animales está prohibido por la ordenanza municipal y ya se han impuesto sanciones. Ante esta situación, Alós hace un llamamiento a la población. "Las palomas no se van a morir por no darles comida", concluye.